Torino: Roberto Montà nominato vicesindaco metropolitano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neo eletto Roberto Montà ha aggiunto: "Siamo impegnati a fianco di tutti i comuni, da quelli piccoli e piccolissimi delle nostre montagne a quelli della prima cintura torinese, per offrire a ciascuno le competenze e il supporto che l'ente di area vasta può e deve garantire". Intanto, per il 19 dicembre sono previste le elezioni di secondo livello nei 312 comuni del territorio per formare il futuro Consiglio metropolitano di Torino. (Rpi)