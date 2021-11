Piemonte: ripresi scavi nuovo tunnel di Tenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Anas (Gruppo Ferrovie dello stato italiane) e l'impresa Edilmaco hanno riavviato le operazioni di scavo del nuovo tunnel di Tenda. Ad annunciarlo la stessa azienda in una nota stampa. Le attività sono riprese sul fronte italiano della galleria a circa 1.270 metri dall'imbocco e sono portate avanti tramite l'uso di esplosivo. Calibrata la profondità degli sfondi e i sistemi di monitoraggio, le lavorazioni nelle prossime settimane raggiungeranno il pieno regime con degli avanzamenti anche superiori ai 3 metri. Il progetto prevede, per il collegamento Italia-Francia, la costruzione di una nuova canna monodirezionale lunga circa 3,3 km. Per il collegamento Francia-Italia è invece previsto l'ampliamento dell'attuale tunnel sino al raggiungimento delle dimensioni della nuova canna. Le due gallerie saranno collegate da by-pass pedonali e carrabili. (segue) (Rpi)