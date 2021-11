Imprese: Rfi aggiudica la gara da 500 milioni per l'Ertms in quattro Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs Italiane) ha aggiudicato, per un importo di circa 500 milioni di euro con un ribasso del 4,5 per cento, la gara d'appalto per la progettazione e la realizzazione dell'Ertms (European Rail Transport Management System), il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, in Sicilia, Lazio e Abruzzo e Umbria. I lavori saranno eseguiti da un raggruppamento di imprese che vede come capofila Hitachi Rail e imprese mandanti Alstom Ferroviaria e Ceit, costituite in associazione temporanea. Il bando rappresenta il primo tassello dei progetti tecnologici finanziati dal Pnrr e interesserà circa 700 chilometri di linee ferroviarie. In particolare, saranno attrezzati con la nuova tecnologia circa 480 chilometri di binari in Sicilia, 150 chilometri delle Ex Ferrovia Centrale Umbra e gli 80 chilometri della linea Roccasecca-Avezzano. Questi interventi rappresentano il 50 per cento del primo obiettivo indicato dall'Unione Europea per la realizzazione dei progetti tecnologici finanziati dal Pnrr, quello di attrezzare 1.400 chilometri di linee ferroviarie con il sistema Ertms entro dicembre 2024. Un piano che prevede complessivamente quasi 3 miliardi di euro per l'implementazione di questa tecnologia su oltre 3.400 chilometri di rete entro il 2026, in coerenza con l'obiettivo di Rfi di installare il sistema su tutti i 16.700 chilometri di linea. (segue) (Com)