Sardegna: Pais, approvazione principio insularità diritto sacrosanto dei sardi da troppo tempo negato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Senato ha approvato all'unanimità l'inserimento del principio di insularità in costituzione. Ho seguito i lavori di persona a palazzo Madama e ho accolto la notizia con grande soddisfazione. Si va verso il riconoscimento di un diritto sacrosanto dei sardi da troppo tempo negato". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale sardo, Michele Pais, che ha commentato la conclusione della votazione odierna. "Il provvedimento è stato approvato con 223 voti a favore. Ora saranno necessari tre ulteriori passaggi per modificare definitivamente l'articolo 119 della Costituzione, due alla Camera e un altro al Senato - ha continuato Pais -. Una vittoria della Sardegna, del Consiglio regionale, della commissione insularità e del presidente Solinas che anche recentemente ha chiuso con lo Stato, in questa direzione, uno storico accordo che vede il riconoscimento di importanti risorse in favore della Sardegna a compensazione anche proprio degli svantaggi derivanti dall'insularità. Risultati che danno conto di un importante lavoro nell'interesse della Sardegna e dei sardi". (Rsc)