Covid: monitoraggio scuole Piemonte, in calo i focolai

- I focolai di Covid-19 nelle scuole piemontesi passano da 21 a 15 nel periodo che va dal 25 al 31 ottobre. Una buona notizia per la regione che emerge dall'ultimo monitoraggio settimanale dedicato all'emergenza sanitaria. Scendono anche, di conseguenza, le classi in quarantena che passano da 185 della settimana precedente a 162. In questo caso la zona più colpita è quella dell'Alessandrino con 12 classi in isolamento. Interessante anche notare che i focolai sono maggiormente diffusi nelle fasce d'età che non possono essere vaccinate. I nuovi casi settimanali ogni 100 mila nella specifica fascia d’età passano da 16,7 a 34,5 tra 0-2 anni, da 33,4 a 50,1 fra i 3 e i 5 anni, da 52,8 a 65,6 tra i 6 e i 10 anni. Meno marcato l’incremento nelle fasce di età sottoposte a immunizzazioni che, come noto, comincia a partire dai 12 anni. L’incidenza nella fascia 11-13 anni passa da 53,2 a 58,3, mentre i ragazzi tra i 14 e i 18 anni si mantengono stabili, con una incidenza che passa da 35 a 37 nuovi casi ogni 100 mila in questa fascia d’età. (segue) (Rpi)