Torino: la fiera sull'innovazione 4.0 ritorna in presenza

- La Fiera internazionale A&T dedicata a innovazione, tecnologie e competenze 4.0 ritorna in presenza a Torino. L'evento, come si apprende da una nota stampa, si svolgerà all'Oval di Lingotto dal 23 al 25 febbraio 2022. La Fiera si pone l'obiettivo di mostrare le ultime tecnologie industriali e di mettere in contatto i grandi manager e gli imprenditori delle Pmi. Per favorire questo dialogo sono stati nominati degli ambassador dell'innovazione. Inoltre, ci sarà anche un bando, in scadenza il 30 novembre, rivolto a chi vorrà presentare dei progetti innovativi, capaci di migliorare processi e cicli produttivi attraverso le tecnologie 4.0. Il miglior lavoro vincerà il premio durante la gara finale, prevista all'interno della kermesse di febbraio 2022. (segue) (Rpi)