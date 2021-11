Torino: deputati Lega su rave, con costi a carico sindaci cornuti e mazziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindaci fanno la fine di quelli cornuti e mazziati, dovranno pagare i danni per il rave party. Lo affermano i due deputati torinesi della Lega, Alessandro Benvenuto ed Elena Maccanti, in una nota stampa. "E' una situazione inconcepibile, tanto assurda da gridare allo scandalo. Le conseguenze del maxi rave che il ministro Lamorgese (ancora una volta) non è riuscita a evitare, si riflettono anche sulle tasche dei contribuenti della zona - continuano Maccanti e Benvenuto -. I costi ricadranno sulla Fondazione Ordine Mauriziano, proprietaria dei terreni, ma anche sui Comuni di Beinasco e Nichelino, che hanno già organizzato la raccolta straordinaria dei rifiuti e la conta dei danni alle proprietà. Sono poi numerose le auto private danneggiate dai tossici e alcolizzati in fuga per evitare i controllo. E nel viale che circonda il parco naturale a Stupinigi, sito Unesco, sono state abbandonate decine di auto e qualche vecchio camper. Una situazione scaricata sulle spalle degli enti locali", concludono. (Rpi)