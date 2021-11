Covid 19: Ferfarma, 50mila dosi somministrate in farmacia tra Napoli e provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È toccata ad una donna napoletana di circa 30 anni l’iniezione n°50mila eseguita in una delle 200 farmacie che tra Napoli e provincia stanno somministrando vaccini anti Covid alla cittadinanza. La simbolica dose è stata iniettata nella farmacia Aquila Reale in Via Toledo a Napoli dal dott. Guido Rapanà, alla presenza del presidente dell’ordine dei farmacisti della Provincia di Napoli ed assessore comunale con delega alla salute e al verde, Prof. Vincenzo Santagada e del presidente di Federfarma Napoli Riccardo Maria Iorio. Così in una nota lo ha fatto sapere Federfarma Napoli. “Un obiettivo non solo simbolico – ha spiegato il Presidente Iorio - ma estremamente significativo non tanto per l’elevato numero di dosi inoculate, quanto perché nelle farmacie siamo riusciti a somministrare tantissime prime dosi a cittadini indecisi. Ha proseguito Iorio, “i cittadini vedono nella farmacia oramai un punto di riferimento sanitario; per questo risultato, oltre che i colleghi, devo ringraziare il presidente De Luca, i direttori generali ed i dirigenti delle tre Asl napoletane che hanno permesso che questo complesso meccanismo funzionasse. Ora siamo pronti, grazie all’esperienza acquisita, per la somministrazione anche dei vaccini antinfluenzali che a breve potranno essere inoculati in farmacia”. (segue) (Ren)