Piemonte: primo incontro tra Cirio e Lo Russo giovedì 4 novembre

- E' fissato per giovedì 4 novembre alle ore 13 il primo incontro tra il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e il neo-sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Secondo quanto si apprende, la riunione potrebbe essere l'occasione per discutere i vari dossier aperti e allo stesso tempo un modo per instaurare una collaborazione tra Regione e Comune. Inoltre, tra i temi che verranno affrontati, probabilmente anche quello dell'organizzazione del calendario 2022 dei grandi eventi. Proprio il sindaco Stefano Lo Russo, durante l'incontro con gli altri assessorati competenti che si è svolto oggi, aveva sottolineato il rischio di "sovrapposizione dei grandi eventi". (Rpi)