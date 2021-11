Covid: in Piemonte somministrate 8.361 terze dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 14 mila 124 le persone che sono vaccinate oggi in Piemonte. E di queste, 8 mila e 361 sono i cittadini che hanno ricevuto la terza dose. Sono i dati diffusi dall'Unità di crisi della Regione nella giornata di oggi, martedì 2 novembre 2021. Tra i vaccinati, oltre agli over 80 e agli estremamente vulnerabili che in molti casi hanno ricevuto la dose aggiuntiva, la fascia più coperta è quella dei 16-29enni a quota 1.289 inoculazioni. Attualmente in Regione sono state inoculate il 91,1 per cento delle dosi disponibili. (Rpi)