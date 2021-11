Roma: Gelmini (Affari Regionali), si acceleri sui poteri speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma ha bisogno di strumenti per essere all'altezza delle altre Capitali mondiali". Serve una "legge costituzionale" che conceda al Campidoglio il potere di deroga rispetto alla Regione, "per esempio in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali", e serve subito. "Ora si può e si deve accelerare". Su Roma la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini, ha le idee chiare: per dotare la Capitale di poteri speciali - spiega al "Messaggero" - "non si può più attendere". In audizione ieri ha presentato la relazione della Commissione guidata dal professor Marini: "Per quanto mi riguarda la vetrina del G20 conferma che Roma ha una sua specialità, ma non dipende tutto da me. È la capitale di una delle sette economie più sviluppate del Pianeta, la sede della Cristianità e un serbatoio inesauribile di storia, arte e cultura. Per passare dalle parole ai fatti occorre la volontà politica". "La commissione di studio - continua - che ho insediato ha concluso i lavori e li ha messi a disposizione del Parlamento. Per dare a Roma poteri più pervasivi occorrerebbe intervenire o con modifiche di rango costituzionale o con legge ordinaria, attuando l'articolo 114 della costituzione, e queste cose si fanno in Aula. È la conclusione a cui sono giunti i costituzionalisti che ho coinvolto ed è la strada che sembrano prediligere in commissione alla Camera. Ci sono i presupposti per passi in avanti decisivi". Sui tempi, si può e si deve accelerare: le forze politiche hanno progetti compatibili e se la legislatura va a scadenza naturale, c'è lo spazio per approvare la riforma". (segue) (Res)