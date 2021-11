© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte, sopraggiunge una nuova perturbazione atlantica, con piogge e rovesci soprattutto su est Piemonte e Liguria centro-orientale, dove sono attesi fenomeni localmente intensi. Più a ovest precipitazioni meno insistenti. Temperature in diminuzione, ventilazione di Libeccio sostenuta sul mar Ligure, in rotazione da maestrale a ponente, atteso mosso o molto mosso. (Rpi)