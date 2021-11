Piemonte: Consiglio, la giornata di lavori delle Commissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenda del consiglio regionale della regione Piemonte di questa settimana, si svolgerà in questo modo:-9:30 Aula, riunione della IV commissione, presidente Alessandro Stecco;-11:00 Asti, Palazzo della Provincia (piazza Vittorio Alfieri 33), sala del Consiglio provinciale, incontro di presentazione del progetto Europa Piemonte Sviluppo, a cura dell' Istituto universitario di studi europei, in collaborazione con Anci Piemonte e con il sostegno della Consulta regionale europea;-11:30 Aula, riunione della commissione nomine;-12:30 Aula, riunione della conferenza capigruppo;-14:30 Aula, riunione della VII Commissione Autonomia differenziata, affari istituzionali, federalismo, EE.LL., sburocratizzazione e semplificazione, presidente Riccardo Lanzo. -16:00 Aula, riunione congiunta di: VII Commissione Autonomia differenziata, affari istituzionali, federalismo, EE.LL., sburocratizzazione e semplificazione, presidente Riccardo Lanzo e III commissione, presidente Claudio Leone. - 16:30 Videoconferenza, La didattica dei diritti, relatrice Nadia Olivieri, corso di formazione per studenti e insegnanti della scuola secondaria di primo grado nell'ambito del "Progetto di storia contemporanea", a cura degli Istituti storici della Resistenza del Piemonte e con il sostegno del Comitato regionale Resistenza e Costituzione.(Rpi)