Napoli: assessore Marciani, in campo contro emergenza alcol giovani

- Chiara Marciani, assessore alle politiche giovanili del comune di Napoli è intervenuto ai microfoni di Barba e Capelli in onda su Radio CRC. "Ad 11 anni sono bambini. Devo dire che anche da genitore fa paura. È un problema che sembra lontano, ma è una sfida che i nostri ragazzi che, uscendo, si trovano a dover affrontare. Come avete letto ci sono incontri previsti insieme al sindaco perché è un' emergenza che stiamo affrontando. È necessario far capire ai ragazzi cos'è il coma etilico e come si arriva a stare così male. È un'emergenza legata non solo alla nostra città, ma, purtroppo, è comune a tante altre. Quindi veramente c'è bisogno di associazioni giovanili che possono essere utili quando i genitori non sono così presenti e attenti. Non serve un convegno. Si rischia solo di annoiarli senza capire quelle che sono le cause. Le imposizioni non servono". Sulle sanzioni agli esercenti che vendono alcol ai minori, Marciani ha dichiarato, "Questo elimina una parte del problema, ma temo che non lo risolva del tutto. Un lavoro di squadra è la vera soluzione. Sicuramente questo fenomeno di esercenti che vendono alcol ai minori è grave, ma credo serva anche far comprendere quello che accade ai giovani".Ha così concluso l'assessore Marciani. (Ren)