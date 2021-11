Torino: si dimette il segretario generale del Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Spoto non sarà più il segretario generale del Comune di Torino. Ad annunciarlo il neo-sindaco Stefano Lo Russo in una nota stampa, dove ha ringraziato il tecnico per il lavoro svolto in questi anni. "Ho appreso - ha affermato Lo Russo - della decisione del segretario generale, lo ringrazio per il servizio reso all’amministrazione in questi anni e per aver garantito e accompagnato una delicata fase di transizione ancora in corso all’interno del Comune di Torino. Ha reso un servizio alla città con dedizione e competenza, di questo gli sono molto grato e riconoscente”, ha concluso. Adesso inizieranno le procedure per la nomina del nuovo segretario. (Rpi)