Piemonte: Coldiretti, proroga caccia cinghiale metodo fallimentare

- Con la modifica del calendario venatorio, la regione Piemonte ha introdotto una formula sperimentale che prevede la caccia di selezione al cinghiale anche per l'intero mese di gennaio 2022, da parte di singole squadre di cacciatori. Un sistema che - affermano il presidente di Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo e il delegato confederale Bruno Rivarossa - "negli anni ha fallito". "L'obiettivo dichiarato - proseguono in una nota - vorrebbe essere quello di contenere il numero dei selvatici che, a livello regionale, si aggira sugli 80 mila esemplari. In realtà questa è una misura, oltretutto non ben voluta dall'Ispra, che aumenta soltanto l'interesse di un gruppo ristretto che controlla porzioni di territorio - continuano Moncalvo e Rivarossa - e che lo fa già da tempo, a discapito degli agricoltori e delle effettive esigenze della cittadinanza, ma che non va alla radice del problema". (segue) (Rpi)