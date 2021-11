Reddito cittadinanza: Cantalamessa (Lega), nel napoletano tra beneficiari anche camorristi e familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 2.441 gli irregolari scoperti dai Carabinieri nel napoletano e tra questi diverse persone legate alla criminalità organizzata. Sono troppi i camorristi che fruiscono, insieme ai loro familiari, del reddito di cittadinanza. È un oltraggio nei confronti delle loro vittime e di tutte le persone perbene che nonostante l'erogazione monetaria stentano a sopravvivere. Grazie ai controlli anticrimine effettuati, negli ultimi 12 mesi sono stati individuati e consegnati alla giustizia esponenti della malavita campana che truffavano lo Stato beneficiando abusivamente dell'indennità. La Lega lo dice da sempre: occorre modificare il reddito di cittadinanza con controlli sempre più severi, che finalmente abbiamo inserito nella manovra di bilancio, per impedire ai non aventi diritto l'accesso al benefit e renderlo strumento di avvio al lavoro e non di disincentivo". Così il deputato napoletano Gianluca Cantalamessa, capogruppo Lega della commissione d'Inchiesta Parlamentare sul fenomeno delle mafie.(Ren)