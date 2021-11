Roma: Gelmini (Affari Regionali), si acceleri sui poteri speciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lasceremo al Parlamento - osserva infine la ministra - il tempo per mettersi d'accordo sui pochi punti divisivi. Ora non è un tema. Al netto di ciò che ha definito auspicabile la Commissione di studio bisogna decidere se la riforma è costituzionale o ordinaria. E stabilire le competenze ricorrendo a un principio di leale collaborazione da declinare o con una commissione paritetica o con l'intesa fra Stato, Regione e Comune. Poi c'è da capire come rafforzare i municipi. Accordati su ciò non servirà sostituirsi al Parlamento", ha concluso Gelmini. (Res)