Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Oggi il Comune di Torino non prevede nessun appuntamento istituzionale.In Piemonte gli appuntamenti previsti saranno i seguenti:- ore 9:30, l’assessore Poggio porta il saluto in video-collegamento con la Sala Giunta del Comune di Alessandria in occasione della consegna del ricavato dell’opera “Gelindo”;- ore 10, Torino, Ara Votiva del Parco della Rimembranza di Torino, Colle della Maddalena, l’assessore Tronzano partecipa alla cerimonia nel ricordo dei Caduti torinesi di tutte le guerre;- ore 11, Asti, Palazzo Mazzetti, il vicepresidente Carosso partecipa alla conferenza stampa di presentazione della mostra “I Macchiaioli. L’avventura dell’arte moderna”;- ore 18, Castello di Rivoli, l’assessore Poggio partecipa all’inaugurazione della mostra “Espressioni”. (Rpi)