Napoli: assessore Marciani, siamo vicini ai lavoratori Whirpool

- Chiara Marciani, assessore alle politiche giovanili del comune di Napoli è intervenuto ai microfoni di Barba e Capelli in onda su Radio CRC. Sul caso Whirpool, "Noi abbiamo incontrato la viceministra Todde è un tema delicato e non da pochi secondi. Come Comune vorremmo evitare di fare dichiarazione e nel nostro piccolo di stare vicino ai lavoratori e fare in modo che si arrivi ad una soluzione senza voler minimizzare il problema che io ho già avuto modo di seguire". Ha concluso Marciani. (Ren)