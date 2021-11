Piemonte: Unione comuni montani, bene impegno su decreto Incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accolgo con molto favore l'impegno di diversi gruppi politici, alla Camera e al Senato, in queste ore in cui si sta discutendo la conversione del decreto Incendi, per dare risorse economiche e anche incentivi fiscali ai gruppi Protezione civile-antincendio boschivi, del Soccorso alpino e ai tanti distaccamenti di volontari dei Vigili del fuoco. Lo afferma il presidente dell'Unione dei comuni montani (Uncem) del Piemonte, Roberto Colombero, in una nota stampa. "Sono presenze preziosissime per i territori, che garantiscono la pubblica sicurezza, anche in aree più complesse, nei piccoli paesi, in zone impervie. È positiva la possibilità da inserire nel dl Incendi o nella legge di Bilancio 2022 - aggiunge il presidente Uncem - dello sgravio delle imposte indirette per l'acquisto di attrezzature di soccorso e materiale, da parte delle apposite organizzazioni di volontariato ed onlus per le attività antincendio e di soccorso di persone. Uncem farà la sua parte, sostenendo questi gruppi e queste richieste e facendo conoscere i modelli organizzativi dei volontari", conclude Colombero. (Rpi)