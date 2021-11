Napoli: Ruotolo (Leu Ecosolidali), frasi razziste a dipendente, comune di Napoli si costituisca parte civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo sgomenti per le parole piene di odio razziale pronunciate dal titolare di un'officina meccanica di Napoli contro il suo dipendente a nero, immigrato, con regolare permesso di soggiorno, che rivendicava il diritto del contratto di lavoro: 'Sei un negro, sei di una razza di m*** e rimarrai sempre schiavo nella vita...se ti prendo per strada ti mando in ospedale'. Frasi che offendono, oltre alla vittima la cui unica colpa è quella di avere la pelle nera, anche tutte le persone che chiedono di poter lavorare in condizioni di legalità. Odio razziale, sfruttamento, lavoro a nero, evasione fiscale. Sono le ipotesi di reato sulle quali si dovranno esprimere, ci auguriamo in tempi brevi, gli inquirenti. Facciamo un appello al sindaco Gaetano Manfredi affinchè il Comune di Napoli e le associazioni che lottano contro le discriminazioni si costituiscano parte civile nel procedimento che si aprirà a carico di quel datore di lavoro che di fronte alla richiesta del suo dipendente a nero di essere regolarizzato ha risposto con odio e minacce. Siamo certi che mentre la giustizia farà il suo corso, la città saprà dimostrare la propria solidarietà". Lo ha affermato in una nota il senatore Sandro Ruotolo del gruppo Misto LeU-Ecosolidali. (Ren)