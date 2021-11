Avellino: Grassi (Lega), solidarietà a redazione Quotidiano del Sud - Corriere Irpinia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà a tutta la redazione de" Il Quotidiano del Sud-Corriere" per la vile intrusione e devastazione subita da ignoti la scorsa notte. Il direttore Gianni Festa, i giornalisti, i grafici tutti, con il loro puntuale lavoro, sono baluardo di democrazia. Auspichiamo che i responsabili vengano individuati quanto prima. Diciamo no ad ogni forma di minaccia e intimidazione verso gli organi di stampa". Così in una nota il senatore della Lega Ugo Grassi, coordinatore provinciale di Avellino. (Ren)