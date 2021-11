Covid: in Piemonte aumenta l'incidenza del contagio degli adulti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana dal 25 al 31 ottobre l'incidenza regionale dei casi di Covid è stata di 38,3, in lieve aumento - 6,4 per cento - rispetto ai 35,9 della settimana 18-24 ottobre. E in particolare, l’incidenza è cresciuta, seppure moderatamente, nella fascia 25-44 anni, dove i casi sono saliti da 43,3 a 49,8. Sono questi i dati comunicati oggi dall'Unità di crisi della regione Piemonte sull'andamento del Covid. Dati in crescita ma che, spiegano dalla Regione, "sono sempre sotto la soglia di allerta dei 50 casi e non si ripercuotono sull’occupazione dei posti letto ospedalieri ordinari, attualmente al 3,5 per cento rispetto a una soglia critica fissata dal ministero della Salute al 15 per cento". L'incidenza è cresciuta anche nella fascia 60-69 anni con un aumento dal 28,9 al 31,8 per cento e tra gli over 80, dal 28,7 al 29,5 per cento. Mentre è scesa dal 26,1 al 24,4 per cento nella fascia di età tra i 19-24 anni e dal 38,6 a 36,3 per cento nella classe tra i 45 e i 59 anni. E', infine, diminuita dal 27,9 al 24,5 per cento tra i 70enni.(Rpi)