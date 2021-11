Napoli: Manfredi, adeguamento stipendi a sindaci è decisione del Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando mi sono candidato a sindaco di Napoli, già sapevo che lo stipendio che avrei preso da sindaco sarebbe stato inferiore a quello percepito da professore. Credo che il tema dell'adeguamento dello stipendio ai sindaci sia giusto, non riguarda solamente il sindaco ma tutti". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso di un'intervista a margine di una visita al cimitero di Poggioreale. "Amministrare una realtà così complessa richiede rigore, trasparenza e riconoscimento del lavoro svolto. Credo che un riconoscimento di uno stipendio giusto sia un passaggio che fa parte della democrazia. La decisione è del Parlamento al quale spetta la responsabilità politica". Infine Manfredi ha concluso: "Per me e la mia famiglia sapevo già che non sarebbe stato un vantaggio economico ma un danno. Ho già metabolizzato la cosa". (Ren)