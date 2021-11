Campania: Fmpi e Cnal firmano intesa per la sicurezza sul lavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I costi per la sicurezza sono molto pesanti per gli imprenditori e la normativa fiscale in vigore non permette di recuperarli - ha evidenziato Cioffi -, bisognerebbe, invece, puntare sulla loro defiscalizzazione e premiare, attraverso l'attuazione della normativa sulla cosiddetta 'patente a punti', le imprese virtuose nella sicurezza sul lavoro. Nel contempo, è fondamentale potenziare la formazione dei lavoratori e rendere i controlli davvero incisivi". "La sicurezza sul lavoro è una materia concorrente ma, ad oggi, l'azione delle Regioni in generale e della Campania, in particolare, è stata insufficiente" – ha sottolineato Di Iorio - , per il quale "la Regione Campania dovrebbe adottare una legislazione regionale che abbia funzione incrementale rispetto agli standard fissati a livello statale per la sicurezza sul lavoro e che intensifichi le attività di programmazione e di svolgimento delle attività di prevenzione, e di controllo nei luoghi di lavoro". "Nell'Intesa che oggi sottoscriviamo, proponiamo l'istituzione di un'Agenzia Regionale per la sicurezza sul lavoro che, in sinergia con l'ispettorato del Lavoro e le Asl, intensifichi i controlli su tutte le aziende ricadenti sul proprio territorio anche al fine della revoca dei finanziamenti pubblici regionali in caso di violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro" – ha rimarcato Antonio Ronghi. (segue) (ren)