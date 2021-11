Torino: l'8 novembre il primo consiglio comunale dell'era Lo Russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà l'8 novembre alle 15 il primo Consiglio comunale della nuova giunta guidata dal neo-sindaco di Torino Stefano Lo Russo. L'assemblea si riunirà in presenza in Sala Rossa per completare i primi adempimenti del nuovo mandato amministrativo. Tra questi, ci sarà la convalida degli eletti ed elette, il giuramento del sindaco, l'elezione di presidente, vicepresidente vicario e del vicepresidente del Consiglio comunale. La seduta, come da tradizione, verrà trasmessa in diretta sul sito del Comune e sui social media istituzionali. (Rpi)