Napoli: Amitrano (M5s), copiare grandi metropoli per regolamentare movida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amitrano ha aggiunto: "L'auspicio è che scene come quelle che si continuano a vedere, per esempio nel centro storico di Napoli, con alcool che scorre a fiumi, violenze, una sostanziale anarchia, non si ripetano più. Per contrastare questa 'malamovida' che genera solo caos e degrado bisogna mettere in campo tutti gli sforzi possibili: controlli, rispetto delle regole, ma anche un Piano strategico condiviso in grado di gestire flussi, mobilità, economia, diritti dei residenti". Dunque ha concluso: "Ed ecco che l'istituzione di una figura che si coordini con il sindaco e che si configuri come specifico interlocutore potrebbe agevolare in questo percorso di gestione della vita notturna della città, specie in questa fase di post pandemia". (Ren)