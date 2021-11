Abruzzo: Marsilio, ecco gli investimenti strategici su infrastrutture per rilanciare Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrando nel dettaglio, per le zone economiche speciali (Zes) ci sarà un pacchetto di finanziamenti per complessivi 62,9 milioni di euro che dovrà essere formalizzato in questo mese, all'esame della Conferenza delle Regioni. Lo stanziamento sarà così articolato: 10 milioni andranno a Manoppello per potenziamento rete logistica e dell'hub interportuale mentre 24.450 milioni per i lavori di completamento e potenziamento della ferrovia regionale Fossacesia - Castel di Sangro. Al porto di Ortona quasi 20 milioni, di cui 4,8 al collegamento dell'ultimo miglio ferroviario al molo Nord, due all'ultimo miglio stradale e 13 milioni destinati all'approfondimento dei fondali mediante dragaggio e consolidamento della banchina di riva. Al porto di Vasto, invece 8,650 milioni. Al porto di Ortona si aggiungono altri 42,5 milioni di euro dal decreto Porti del Mims (ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili) e per il porto di Pescara 21,5 milioni. Il Presidente Marsilio ha sottolineato poi come dai Fondi Cipess 12 milioni serviranno al porto di Vasto per potenziamento ed ampliamento Banchina levante, molo Martello, molo sopraflutto (Primo stralcio) e 3,8 milioni per il porto di Giulianova per la messa in sicurezza dell'imboccatura portuale. La ferrovia regionale area industriale Val di Sangro avrà 40 milioni (Cipess Infrastrutture) che serviranno al potenziamento e adeguamento della tratta Fossacesia - Castel di Sangro (in fase di attuazione). (segue) (Gru)