Piemonte: la Regione vota per il casco obbligatorio sui monopattini per gli over 18

- Con un ordine del giorno presentato in Consiglio regionale il Piemonte ha approvato la proposta di casco obbligatorio anche per i monopattinisti maggiorenni. Il documento è stato presentato dal capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Paolo Bongiovanni, che vuole ispirarsi al modello già visto in Toscana: "In quel caso è stato dimostrato che la Regione può avere delle deleghe in materia. E noi spingeremo molto su questo tema", spiega ad "Agenzia Nova" Bongiovanni. (Rpi)