Sardegna: canapicoltori sardi chiedono legge regionale di regolamentazione del settore

"Subito una legge regionale per la filiera della canapa". Lo chiedono i canapicoltori sardi che hanno promosso una manifestazione in programma per mercoledì 10 novembre a Cagliari sotto il palazzo del Consiglio regionale e una raccolta di firme online. "La battaglia per la compensazione normativa per il trattamento della cosiddetta canapa light va avanti - scrive l'associazione Liberu, promotrice dell'iniziativa -. Il dibattito si estende a macchia d'olio e oramai migliaia di cittadini e numerosi esponenti politici si schierano apertamente per chiedere alla Regione di 'battere un colpo'. Tuttavia, ad ora, Solinas e la sua giunta paiono fare orecchie da mercante su un argomento che sta costando pesanti guai giudiziari a decine di onesti lavoratori agricoli. Infatti gran parte dei clamorosi sequestri di questi ultimi tempi interessano non stupefacenti ma normalissime piante di 'Cannabis Sativa L', la cui coltivazione è permessa dalla legge. Solo che la Regione non si è preoccupata, come invece fatto da Piemonte e Lombardia, di colmare un buco normativo per quanto riguarda la trasformazione, trasporto e commercializzazione della stessa pianta. Che quindi appena estirpata diventa illegale". Una situazione che per Liberu "sta comportando pesanti problemi giudiziari a numerosi coltivatori e sta determinando il tracollo del settore visto che la merce, una volta ammassata nei depositi giudiziari, va irrimediabilmente persa perché deperisce e ammuffisce, con danni di centinaia di migliaia di euro. Vogliamo sostenere un settore di lavoratori onesti e corretti, colpiti ingiustamente dalla repressione a causa di una inadempienza normativa di una classe politica che mostra di disinteressarsi (anche) a questo settore".