Napoli: Manfredi, fiducioso su intervento del Governo, senza fondi città paralizzata

- "Sono fiducioso, è una partita complessa perché la situazione del Comune di Napoli è difficile ma ci stiamo lavorando. Chi come me conosce bene la dinamica della Finanziaria sa che gli interventi richiesti hanno una complessità dal punto di vista normativo". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso di un'intervista a margine di una visita al cimitero di Poggioreale, commentando sugli aiuti del Governo per la città di Napoli. "La città senza interventi dal Governo è paralizzata. Il tema non è solo economico ma anche normativo perché il bilancio comunale è bloccato da un deficit finanziario ma anche su varie norme che lo ingessano. L'obiettivo è lavorare su entrambi i fronti", ha concluso il sindaco. (Ren)