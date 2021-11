Piemonte: Coldiretti, accordo G20 su dazi fa crescere export locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'accordo dei dazi raggiunto al G20 inizia una nuova stagione per l'export dell'agroalimentare del Piemonte. Lo affermano in una nota stampa il presidente di Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo e il delegato confederale Bruno Rivarossa. "Con l'annuncio di Joe Biden si chiude l'ultimo capitolo di una guerra commerciale tra Unione Europea e Usa che ha coinvolto pesantemente il settore agroalimentare, con l'entrata in vigore il 18 ottobre 2019, per iniziativa di Donald Trump, di dazi aggiuntivi statunitensi del 25 per cento che hanno colpito l'export del nostro agroalimentare. Auspichiamo ora - proseguono - che possa riprendere a 360 gradi il dialogo commerciale con gli Stati Uniti che rappresentano un importante mercato di sbocco per i prodotti made in Piemonte, in particolare per il vino le cui esportazioni hanno raggiunto i 200 milioni di euro", concludono Moncalvo e Rivarossa. (Rpi)