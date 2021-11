Campania: Fmpi e Cnal firmano intesa per la sicurezza sul lavoro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il recente Decreto legge del Governo non entra nel merito della fondamentale problematica della affidabilità delle attività formative e del rilascio delle relative certificazioni da parte di Organismi Paritetici Nazionali, ai quali viene imposto il solo obbligo delle comunicazioni all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, non prevedendo, però, alcuna forma di controllo sugli stessi al fine di garantire l'effettività dell'attività formativa e delle relative certificazioni. Per questo motivo, proponiamo che il Governo centrale istituisca un vero ed adeguato sistema dei controlli sugli enti e sugli organismi paritetici autorizzati al rilascio dei certificati formativi" – ha sottolineato Pestilli. "Proponiamo, infine, che venga istituito il Marchio di qualità della Sicurezza sul Lavoro, per le imprese che applicano le norme sulla sicurezza del lavoro, e che si attivi il percorso per la stipula dei protocolli con le parti sociali, in materia di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per creare un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi" – ha concluso Marino. (ren)