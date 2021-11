Napoli: Amitrano (M5s), copiare grandi metropoli per regolamentare movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La 'malamovida' a Napoli, violenta, caotica e senza regole, è un fenomeno sempre più dilagante: sarebbe utile istituire anche nella nostra città la figura del 'sindaco della notte' che in altre metropoli europee come Amsterdam, Londra, Berlino, Parigi, New York, e di cui si sta parlando molto anche a Roma, ha dato buona prova. Gestire la vita notturna, tenendo in giusta considerazione sia gli interessi economici e la socialità sia i diritti dei cittadini ad un adeguato livello di vivibilità urbana, è una grande sfida che richiede l'elaborazione di una strategia a medio e lungo termine e uno specifico coordinamento delle competenze". Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle Alessandro Amitrano ai microfoni della giornalista Mariù Adamo nel corso del morning show 'Mattina Live' in onda su Canale 8. (segue) (Ren)