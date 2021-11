Abruzzo: Marsilio, ecco gli investimenti strategici su infrastrutture per rilanciare Regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Relativamente al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), autorizzato il piano stralcio per interventi infrastrutturali, riqualificazione edilizia ed urbanistica del territorio per complessivi euro 123.000.000.23,5 miliardi, inoltre arriveranno a seguito del rifinanziamento legge sviluppo e coesione (Copertura fondi accordo Provenzano).Dal Pnrr sisma integrato 10 milioni destinati a Fondi per progettazione, ossia quinto lotto dorsale Amatrice-Montereale-L'Aquila SS 260 Picente - Tratto Cavallari fino ai confini regionali nonché Pedemontana nord Teramo - Ascoli Piceno, nel tratto Floriano di Campli - innesto raccordo Ascoli mare.21.5 milioni deriveranno dalla strategia nazionale aree interne per adeguamento e messa in sicurezza strade delle cinque Aree interne abruzzesi. Per la nuova linea Alta velocità adriatica 5 miliardi con messa a norma dell'intera tratta da Bologna fino a Lecce.Passi avanti sostanziali sia sul piano autostradale, sia ferroviario come ha ribadito il Presidente: un miliardo si aggiunge per adeguamento e messa in sicurezza autostrade A24 e A 25 e infine, interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza e miglioramento della viabilità da legge statale rifinanziata: 135,2 milioni per il periodo 2021-2034 e 18 milioni per l'annualità 2021-2022. (segue) (Gru)