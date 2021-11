Covid: in Piemonte 15 ricoveri in più nei reparti ordinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindici ricoveri in più nei reparti ordinari e uno in terapia intensiva. Sono questi i numeri odierni del bollettino Covid in Piemonte. Attualmente ci sono 225 pazienti in ospedale, di cui 22 nei reparti intensivi. Sono invece 193 le persone risultate positive oggi al Coronavirus, pari allo 0,4 per cento dei 44.550 tamponi eseguiti. Di questi 141 sono asintomatici. Nel report di oggi si registra anche un decesso. Mentre i guariti sono 136. (Rpi)