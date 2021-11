Napoli: Cantalamessa (Lega), solidarietà ad agenti aggrediti da immigrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono scene che vediamo spesso in tante città italiane: poliziotti attaccati da immigrati irregolari con precedenti penali già commessi nel nostro Paese". Lo ha denunciato Il deputato napoletano Gianluca Cantalamessa membro della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. "Non è più tollerabile il fatto che le nostre forze dell'ordine e i nostri cittadini siano aggrediti da criminali che non hanno diritto a stare nella nostra nazione e che si sono già resi protagonisti di atti criminali. Solidarietà agli agenti della Digos vittime a Napoli della grave aggressione".(Ren)