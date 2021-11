Napoli: P. De Luca (Pd), rispettare patto per la città serve intervento nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso dell'incontro avuto nel pomeriggio con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ho ribadito l'impegno del Pd a fare ogni sforzo per rispettare il 'patto per Napoli' rispetto alle criticità di bilancio ereditate dalla precedente amministrazione. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia su questo tema. L'attuale situazione finanziaria impedisce ogni possibilità di interventi concreti per la città e rischia di bloccare ogni ipotesi di azione per il rilancio e lo sviluppo del capoluogo partenopeo, anche cogliendo le opportunità del Pnrr. Ci auguriamo, quindi, che nelle prossime settimane si possa definire e condividere un intervento normativo di carattere nazionale, che permetta all'attuale amministrazione di dare risposte all'altezza delle criticità esistenti e delle sfide che abbiamo di fronte e consenta di non tradire la fiducia riposta dai cittadini nella proposta di centrosinistra per la guida di Napoli". Così Piero De Luca, vicecapogruppo del Pd alla Camera.(Ren)