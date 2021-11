Torino: nuovo accordo di collaborazione per gigafactory a Scarmagno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due firme per il futuro di una delle più grandi gigafactory d'Europa che dovrà nascere a Scarmagno tra Torino e Ivrea. Così si chiude l'accordo tra Equans e Italvolt. Quest'ultima realizzerà la gigafactory, mentre la prima darà un supporto nella progettazione dei processi industriali necessari per la produzione delle batterie. Per un investimento complessivo che si aggira intorno ai 3,4 miliardi di euro. Per il presidente di Italvolt Lars Carlstrom "con questo accordo si fa un altro passo avanti nello sviluppo del progetto, selezionando un partner industriale con un eccellente track record nel campo dell'efficienza di processo e ambientale". Mentre, l'executive director di Equans France Yves Nussbaum afferma che "con questa nuova partnership, l'azienda riafferma la propria ambizione di diventare un partner di fiducia dei propri clienti, di fronte a sfide ecologiche e industriali senza precedenti. La produzione di batterie verdi è un fattore chiave verso un futuro più sostenibile e siamo orgogliosi di portare la nostra esperienza in questo progetto". (Rpi)