Sanità: confronto esperti su prospettive future salute mentale nel Lazio (3)

- Prima delle conclusioni finali, affidate al dottor Claudio Pisanelli (dirigente U.O.C Farmacia ospedaliera e logistica del farmaco Asl Roma 1), si svolgerà la tavola rotonda, moderata da Livia Parisi, su “Stato attuale e prospettive future per l’accesso alle nuove terapie per il trattamento del paziente affetto da disturbi mentali“. Parteciperanno: la dottoressa Roberta Di Turi (direttore dipartimento dei Servizi ASL Roma 3), il dottor Fulvio Ferrante (direttore dipartimento Diagnostica e Assistenza farmaceutica ASL Frosinone), il dottor Giampiero Forte (direttore U.O.C. Farmacia ospedaliera ASL Roma 5), la dottoressa Lorella Lombardozzi (dirigente Area politica del farmaco regione Lazio), la dottoressa Alessandra Mecozzi (direttore U.O.C. Farmacia ospedaliera e verifica appropriatezza prescrittiva ASL Roma 2), la dottoressa Roberta Pavan (direttore Area del farmaco ASL Roma 1) e il dottor Gerardo Miceli Sopo (direttore dipartimento dei Servizi ASL Roma 2). (Com)