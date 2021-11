Torino: Confartigianato, depotenziamento superbonus vanifica sforzi imprese e consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' preoccupante" il depotenziamento del superbonus 110 per cento, del bonus facciate e del bonus mobili che emerge nel disegno di legge di Bilancio 2022 approvato dal governo. "Non si devono vanificare le aspettative e gli sforzi di imprese e consumatori". Lo afferma il presidente di Confartigianato Torino, Dino De Santis, in una nota stampa. "Proprio ora che il mercato riparte - continua De Santis - i bonus edilizia sarebbero le misure più utili per consolidare la riqualificazione del patrimonio edilizio in ottica green. Sarà interessante capire le motivazioni alla base di questa scelta. Qui ci giochiamo una parte consistente del recupero dei punti di Pil bruciati durante il Covid", conclude De Santis. (Rpi)