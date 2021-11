Sardegna: in auto con due chili di cocaina, arrestato 31enne romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due chili di cocaina (valore 200 mila euro) nascosti in un trolley insieme a vestiti e libri. E' quanto hanno scoperto gli agenti della Squadra mobile della Questura di Cagliari nel bagaglio del 31enne Adriano Schettini, romano. Il giovane è stato fermato da una pattuglia della Mobile in servizio sulla statale 131 Carlo Felice, dopo la segnalazione di una Bmw in transito a velocità molto sostenuta nella superstrada, auto che, aveva provocato anche un incidente nei pressi di Serrenti. Gli agenti hanno bloccato l'auto alle porte di Cagliari: il 31enne alla guida, non ha saputo fornire spiegazioni sulla sua condotta e sulla presenza in Sardegna. La perquisizione dell'auto ha portato alla scoperta della valigia contenente la droga. Adriano Schettini è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta. Sono in corso le indagini per scoprire provenienza e destinazione della droga. (Rsc)