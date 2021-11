Sanità: Nappi (Lega), Campania tra le ultime regioni per spesa pro-capite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È drastico il quadro sullo stato della sanità in Campania che emerge dalla recente audizione della Corte dei Conti presso la Commissione parlamentare per il federalismo fiscale. I numeri confermano, in maniera inoppugnabile, quanto noi sosteniamo da tempo: la Regione non è in grado di garantire la salute dei campani. Basta guardare gli ultimi dati per rendersene ulteriormente conto. Palazzo Santa Lucia per ogni residente spende in media, 103 euro in meno rispetto al Piemonte, 174 in meno rispetto al Lazio, e addirittura 247 euro in meno rispetto alla Liguria. Questo è il risultato della gestione drammatica della sanità da parte di De Luca e dei suoi. Per colmare il gap occorrerà un grande sforzo da parte di tutti, e la massima attenzione per cogliere in pieno l'occasione offerta dai fondi del Pnrr". Lo ha affermato il consigliere regionale della Lega, Severino Nappi, attraverso i suoi canali social. (ren)