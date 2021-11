Campania: Fmpi e Cnal firmano intesa per la sicurezza sul lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il protocollo di intesa, che oggi sottoscriviamo, impegniamo Governo nazionale e regionale, ciascuno per le proprie competenze, a mettere in campo misure per rafforzare l'attività di controllo attraverso il coordinamento tra Ispettorato Nazionale per il Lavoro e le Azienda Sanitarie Locali, ad inasprire le sanzioni, penali ed amministrative, a carico delle aziende che impiegano lavoratori in nero e violano le norme sulla sicurezza sul lavoro, a garantire un sistema formativo affidabile, a defiscalizzare le misure per la sicurezza sul lavoro a carico delle aziende" – ha spiegato Fontanarosa. "Il recente Decreto Legge approvato dal Governo, prevede l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di sole 1.024 unità e l'incremento del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro di sole 90 unità, quantità del tutto insufficienti per realizzare una vera rete capillare di controllo su tutte le imprese italiane, tenuto conto delle numerose realtà sommerse che esistono particolarmente nel Sud Italia" – ha sottolineato Ronghi, per il quale "occorre prevedere un incremento del numero degli Ispettori del Lavoro di almeno 10.000 unità ed inasprire drasticamente le sanzioni a carico delle aziende che impiegano lavoratori in nero e violano le norme sulla sicurezza sul lavoro". "La sicurezza sul lavoro rappresenta un obiettivo fondamentale per la nostra Nazione e, per raggiungerlo, occorre mettere in campo misure più decise per il contrasto del lavoro nero attraverso un'incisiva attività di controllo sulle aziende e puntando su un'attività formativa sicura ed efficace" – ha rimarcato Peluso. (segue) (ren)