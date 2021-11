Torino: assessore Sicurezza su rave party, ci aspettiamo azione più forte da Viminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Viminale ci aspetteremmo un'azione più forte per prevenire i rave party. Lo afferma l'assessore alla Sicurezza del Piemonte, Fabrizio Ricca, a margine della presentazione della Coppa Davis a Torino. "Non essendo il primo, iniziamo a pensare che qualcuno abbia capito quale sia il buco organizzativo da parte del ministero, per potersi infilare e poter fare questo tipo di manifestazioni. Ci auguriamo - prosegue - che sia l'ultimo di questi eventi. Ringrazio il prefetto per avere attivato immediatamente il tavolo di intervento", conclude Ricca. (Rpi)