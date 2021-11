Torino: Lo Russo su rave party, strumentali le polemiche contro Lamorgese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio i complimenti al prefetto e al questore per come hanno saputo gestire una situazione improvvisa e molto complessa come il rave party. Mi sembrano del tutto strumentali le polemiche politiche nei confronti del ministro degli Interni". Lo afferma in una nota stampa il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Queste polemiche denotano una pochezza di argomenti e soprattutto una scarsità di lucidità. Il tema era essenzialmente quello di governare un fenomeno davvero complesso e credo sia stato fatto tutto il possibile. La gestione di quel fenomeno - continua Lo Russo - della quantità di persone, del problema viabilistico, non erano aspetti semplici e serviva buon senso e il tempo necessario per far defluire senza incidenti". Il sindaco di Torino conclude affermando che "il prefetto, i carabinieri e le forze dell’ordine hanno agito bene, con la cura che tutto avvenisse nel modo migliore. Le polemiche politiche seguite sono davvero stucchevoli e denotano anche una non consapevolezza di quella che era una situazione di ordine pubblico difficile". (Rpi)