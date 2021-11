Piemonte: Unione comuni montani, risposta banche su chiusura sportelli "inaccettabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta delle banche ai sindaci per la chiusura degli sportelli nelle città più piccole è inaccettabile. Si parla di servizi con app e tabaccai e intanto i bancomat chiudono. Lo affermano il presidente dell'Unione dei comuni montani (Uncem), Marco Bussone e la guida della Uncem Piemonte Roberto Colombero. Il caso si riferisce soprattutto alla vicenda capitata al sindaco di Monticello d'Alba, in provincia di Cuneo, dove ha chiuso lo sportello bancario di Intesa San Paolo: "La risposta della banca - continuano Bussone e Colombero - è stata un presa in giro. Si è fatto accenno all'app e all'uso dei servizi bancari dai tabaccai. E sullo sportello di prossimità l'unica accenno è stato un possibile mantenimento del bancomat solo per 12 mesi. La stessa Abi - concludo i due rappresentanti di Uncem - ha detto che non è affar suo se le banche riorganizzano i servizi e chiudono gli sportelli dei piccoli comuni. E' inaccettabile". (Rpi)