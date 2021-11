Covid: Piemonte chiede il via terze dosi personale scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo il personale sanitario, le Rsa e gli over 80, il personale scolastico è stata una delle prime categorie ad essere coinvolte dalla vaccinazione e a breve per molti saranno già trascorsi 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. E’ fondamentale mettere subito a disposizione la terza dose anche per loro. Lo affermano il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi, in una lettera inviata al generale Francesco Figliuolo. Una proposta che arriva a poche settimane di distanza dalla richiesta della dose aggiuntiva per il personale sanitario, che è poi stata accolta. Il presidente Cirio e l’assessore alla Sanità Icardi concludono dicendo: “È fondamentale mettere a disposizione subito la dose aggiuntiva per chi lavora nel nostro sistema scolastico, per la loro sicurezza e quella dei nostri studenti e per garantire la scuola in presenza che rappresenta una assoluta priorità”. (Rpi)