Abruzzo: Marsilio, ecco gli investimenti strategici su infrastrutture per rilanciare Regione (4)

- Si aggiungono, poi, 131,2 milioni per infrastrutture ferroviarie e stradali di cui 100 per potenziamento Roma-Pescara e completamento fasi prioritarie e 31,2 per potenziamento e manutenzione rete viaria (progetti "Bandiera") che si uniscono a quanto già previsto dal Pnrr. Il Cis (Contratto istituzionale di sviluppo) prevede 21 milioni per l'Abruzzo di cui 3.250 Living Gran Sasso, cinque per la valorizzazione del comprensorio Monti Gemelli, cinque per lo svincolo A/24 Montorio al Vomano e 7.750 al Teatro romano di Teramo. Il presidente Marsilio ha evidenziato in conclusione come la regione Abruzzo ottiene la triplicazione della popolazione servita dalla carta degli aiuti di stato nel 2021 (720 mila) rispetto al 2014 (250 mila). "Dimostreremo con i fatti - ha concluso Marsilio - che gli investimenti di crescita si fanno anche nelle aree interne dove ci sono decine di milioni previsti per infrastrutture stradali e collegamenti da realizzare, insieme alla innovazione digitale che permetteranno di programmare e progettare da qui a breve- medio termine il progresso sostanziale della nostra regione su tutti i fronti". (Gru)